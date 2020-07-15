乔装晨跑棍击92岁前同事 无业汉判监六年

（早报讯）陷入经济困境，51岁无业汉觊觎九旬前同事身上总带着大笔现金，因此乔装成晨跑的样子，带着木棍埋伏在他上班必经之路，再从后袭击他，趁对方倒地时抢走他裤袋里的钱包和1200元现金，昨日被判坐牢六年。

《联合晚报》早前报道，今年3月5日清晨5时19分左右，旧机场路第51座小贩中心对面的惹兰安南（Jalan Enam）发生一起抢劫案。遇劫的是92岁的清洁工，抢匪则是他的前同事甘萨尼（Kamsani Bin Abdullah）。

甘萨尼共面对一项抢劫兼蓄意伤人罪，昨日被判坐牢六年。

案情揭露，3月5日凌晨4时，在家的被告因陷入经济困境，想起前同事的身上总是带着大笔现金，因此计划在当天早上打抢他。

熟知受害者的行程，被告于是乔装晨运的样子，戴上黑色口罩，带着约50公分的木棍，到案发地点埋伏。

果不其然，受害者从芽笼6巷徒步走往工作地点，被告见他出现，用木棍从他的后方打了他的脖子两下，导致他扑倒在地。

被告见机，从受害者裤袋里掏出他的黑色皮包和1200元现金后，往基里玛路加西雅弯（Cassia Crescent）第52座组屋逃去。

受害者当时不断喊叫救助，但被告顺利逃脱，受害者于是继续前往工作地点求助，报案后被送往医院救治，主要是一些皮外伤。