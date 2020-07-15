六个新地点曾有冠病病患到访 包括乌节路的苹果实体店

（早报讯）卫生部今天（7月15日）晚上公布了六个曾有冠病病患到访的新增地点，包括乌节路的苹果直营专卖实体店、Bugis+、竹脚中心、富兰克台的投注站、诺里士路（Norris Road）的超市和芽笼路492号Tat Fong Paint Pte Ltd。

以下是公众须留意的时间段：

●乌节路的苹果直营专卖实体店（7月10日下午3时50分至4时20分）

●竹脚中心（7月5日中午12时至12时30分，7月8日傍晚6时至晚上7时30分）

●新加坡博彩公司投注站Cheng Chew Wah Agency（20 Frankel Terrace）（7月1日傍晚5时10至5时50分）

●诺里士路（Norris Road）的All India Supermart（7月5日上午11时25分至中午12时）

●芽笼路492号Tat Fong Paint Pte Ltd（7月1日上午9时30至上午10时10分）

卫生部早前公布，曾有冠病病患在7月5日下午2时15分至2时45分到访Bugi s+，今天新增了一个时段，即7月11日下午1时10至1时40分。

曾有冠病病患在6月23日到访诺里士路（Norris Road）的All India Supermart超市，今天也新增了一个时段，即7月5日上午11时25分至中午12时。

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，应在到访日期的14天内密切留意健康状况。如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。