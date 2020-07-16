理工生从商场高楼往下制造吐口水‘意外’ 面对缓监刑罚

（早报讯）疫情笼罩竟吐口水嬉闹！

18岁理工生因感无聊，想从购物商场高楼往下吐口水，又想让事件看起来是起意外，因此让朋友拍打他的后脑勺，“导致”他往下吐口水。

但一场玩笑，或将换来缓刑监视的后果，法官要求主控官呈交缓刑监视报告，案展8月26日下判。

《联合晚报》早前报道，网上流传一段视频，见到一人往身边友人的后脑勺轻拍，后者顺势朝楼下吐口水。警方接到报案后着手调查，随后在公共滋扰的罪名下逮捕两男一女，三人年龄介于17岁到19岁。

吐口水的男子是18岁的理工生蔡家旭（译音），他昨日承认公共骚扰罪，必须接受评估，看是否适合接受缓刑监视。

案情揭露，今年2月28日傍晚5时到7时之间，被告和两名朋友到白沙浮广场（Bugis Junction）四楼闲逛，感到很闷的被告，突然想要朝楼下吐口水，看他的朋友会有何反应。

他于是叫男性友人拍打他后脑勺，让“吐口水事件”看起来像个“意外”，女性友人闻之便拿起手机拍下视频。

女友人催促男友人动手，还告诉两人自己在拍视频。男友人依计行事，即便看到楼下有六七名食客，被告仍按照计划朝下吐口水。三人接着离开现场。

两名友人当晚将视频上载到社交媒体，但在当晚10时30分撤下，不过当时视频已在网上疯传。

法官下令让被告接受缓刑监视评估，案展8月26日下判。