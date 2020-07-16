超市喝饮料后 再放回冷藏柜 2少年今早认罪

（早报讯）涉及在超市试喝饮料放回冷藏柜，还把视频上载到社交媒体，标上“如何散播武汉病毒”的字眼，两名少年今早认罪，两人出庭形同陌路，全程无交流。

《新明日报》日前报道，两名17岁少年涉及在超市恶搞，一人试喝饮料后放回冷藏柜，另一人拍下整个过程，之后上载到社交媒体IG账号。这段视频遭他们友人复制上传至面簿，引起公众热议，纷纷谴责他们在敏感时期做出此举动，惊动警方介入调查。

视频中的少年是被告庞耀明，拍摄视频的则是另一名被告郭轩志。两人各自面对一项共谋公共滋扰的控状。

根据案情，两人在今年2月6日傍晚6时45分，前往武吉巴督西的内政团队战备人员协会的职总超市，庞耀明从冷藏柜拿了两瓶果汁试喝，再放回原位，而郭轩志拍摄视频，标上“如何传播冠病19”的字眼，上载至他拥有1360个跟随者（followers）的社交媒体IG账号。过后，庞耀明将喝过的两瓶果汁拿去付款。

庞耀明知道郭轩志会将视频上传到IG限时动态（story）并加上字幕，要求郭轩志标明他有付钱，但郭轩志并没有这样做。

视频事后迅速传开，各大社交媒体都转载该视频，引起网民不安，有一名女网民看到看视频后，于2月8日报警处理。

今早两人分别出庭认罪。两人各坐一旁，全程无交流。郭轩志受审时，庞耀明则低头看手机。

郭轩志的代表律师求情时表示，他上传视频到自己私人的IG账号，并没有公开，是其中一名友人将视频流传出去。庞耀明的代表律师则请求法官提交缓刑监视报告。

法官最后要求提交两人的缓刑监视报告，展期至8月27日下判。