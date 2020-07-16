前银行高管拥245色情片 再判监12周

（早报讯）德国籍银行前高级职员在我国推销“嫖雏妓旅行团”被卧底警员逮捕，日前被判坐牢66个月，昨日他承认非法持有245部色情影片，其中7部涉及性虐待幼童，再多坐牢12周。

德国银行高级执行员麦克哈栋（48岁，Michael Frank Hartung）之前面对两项“宣传”海外嫖雏妓的讯息、两项非法持有色情影片和两项拥有非法影片的控状，案件经审讯后他被判罪成，入狱66个月。

昨日，被告承认另外四项控状中的两项非法持有色情影片的控状，剩余两项由法官下判时一并纳入考量。

据案情显示，2016年8月30日警方突击搜查被告家并搜到多部手机、手提电脑、优盘以及一个装了235个光盘的袋子，其中225个光盘内含有淫秽内容。

在225部色情影片中，有七部影片涉及性虐待儿童。

另外，在被告家中搜出的两部手机、平板电脑和手提电脑中发现23部影片，其中三部是成人性虐待未成年女孩。

已入狱服刑10个月的被告昨日通过视讯认罪，比之前消瘦不少。他承认拥有淫秽影片，但称不记得这些影片中的内容。

控方指出，被告拥有大量淫秽影片，245个影片中有10部涉及对儿童的性剥削，大部分影片都是青春期前的儿童。受害者的年龄均16岁以下，最小的年龄仅4岁。法官最终判被告坐牢12周。