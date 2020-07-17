青年半夜群聚大声聊天 壮汉拿菜刀突捅一人背

（早报讯）盛港组屋凌晨发生血案，一群青年半夜聚集在组屋楼下大声聊天，一名男子突然走上前，双方跟着起了冲突。混乱间，现场传出有人喊“口号”，其中一名男子跟着被人用菜刀砍中背部，众人见状赶紧作鸟兽散！

这起血案发生在本周三凌晨3点10分，地点是在盛港安谷路（Anchorvale Road）第307座组屋底层。一名23岁男子事后被捕，并在涉嫌用持危险武器蓄意伤人的罪名下，于昨天被控。

据了解，事发之前，有组屋居民和几名朋友在楼下聊天，一直到凌晨三四点还未结束。突然，一名身材相当壮硕的年轻男子出现，双方跟着起了争执，演变成血案。

有居民称，双方起冲突时，现场传出有人喊出私会党口号，原本在楼下聊天的一群人（包括伤者）落荒而逃，涉案男子过后，也逃之夭夭。

伤者的朋友逃离组屋后打电话报警，警员到现场展开调查，顺藤摸瓜找到其中一间组屋单位，当场逮捕23岁青年苏明（音译）。

据了解，被告案发后跑上楼回家睡觉，四五名警察半夜找上门，起初还无法将他叫醒，叫醒后他又不肯配合，警员最后是在半抬半扛之下把他带下楼。

记者昨天走访这座，组屋多名邻居都表示半夜听到有人大喊大叫，他们出外查看，看到警员费了好一番功夫，又抱又抬地把男子押上警车。

居民张小姐说：“大约凌晨5点多我听到外面有人大喊‘你抓到我的手很痛，血液不循环！’之类的话，他还叫父亲拍下视频。我看到楼下有几辆警车，四五名警员把叫喊男子抬上警车。”

另一位居民陈太太也被叫喊声吵醒，她说组屋底层常有人在半夜聚集聊天，她当时以为有人喝醉后大声叫喊，后来才知发生血案，警察上门抓人。