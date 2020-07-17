地铁上抽电子烟 三少年遭罚款警告

（早报讯）少男少女公然的地铁车厢内抽电子烟，少女还拉开男伴衣领往内吐雾，整个过程被拍下并放上网！

这两名少男和一名少女，过后分别被卫生科学局罚款和有条件警告。

网上流传的一则视频显示，一名身穿黑色上衣、黑色运动短裤的少女，手持一根电子烟，她猛抽一口后，拉开坐在身旁的男生衣领，把烟吐进他衣服里。

坐在他们对面的另一名年轻人，则拿着手机拍下这一幕，视频后来也上传至社交平台Instagram，引发网民热议。

卫生科学局今早发文告表示，这起事件发生在今年3月25日的地铁环线列车上，三名年龄分别为13岁、16岁和18岁的少男少女因涉案而受到处分。

当局表示：“卫生科学局是在3月29日接获通报，来自公共交通保安指挥处的警员随后确认三人的身份，调查显示三人轮流在车厢内使用电子烟。”

卫生科学局表示严正看待这起事件，因为年轻人在公共场合，于列车其他乘客面前抽电子烟，蓄意违法，而且还故意将视频上传至社交媒体炫耀。

三名少年当中，18岁者和16岁者，都因使用电子烟分别被罚款500元和200元，后者还是因未成年持有香烟和提供假情报而接获有条件警告。

另一名13岁者，也因为使用电子烟而接获有条件警告。

卫生科学局表示，其中两名未成年者都是初犯，因此要他们进行社区康复计划，如果在12个月内再度犯案，则可能会被控上法庭。