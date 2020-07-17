多次“循环”收据与账单 选区经理骗居委会5920元监12周

（早报讯）高级选区经理为居委会筹办活动，事后谎称自掏腰包，“再循环”收据及账单，欺骗另一居委会为他发出近5920元。

被告是37岁的李轩维，他在2008年3月以选区经理的身份加入人民协会，案发时在巴西立居委会第七区和八区，担任高级选区经理一职。

他共面对四项欺骗控状，指他在前年3月17日至7月4日间，四次欺骗巴西立第八区副主席，用巴西立第七区的收据及账单，共索取5919元27角，控方以两项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，为了提升社区设施，建屋局、巴西立—榜鹅市镇会和居委会在2015年10月开启邻区更新计划。

这项计划由政府资助，再由市镇会执行，由于计划需获得至少75%居民的同意，巴西立第七和八区被委任举办活动，向居民解释，以获得他们的支持。

被告负责在3月3日举办一日活动，并把经费的收据和账单交给巴西立第七区的主席，让对方签署支票支付。

事后，被告保留收据及账单，在接下来的五个月中重复使用，声称他自掏腰包，欺骗巴西立第八区副主席，向副主席索取四张支票。

最终在8月，巴西立东选区办事处进行内部审计时，发现账目有出入，找被告质问，他才承认罪行，并于两日后做出全额赔偿。法官最终判他入狱12周。