民防人员泵井溺毙案 两被告鲁莽罪改控疏忽罪

（早报讯）民防人员郭俨进泵井溺毙案，法官列两大理由，指两被告不在场，也没意图协助消防员重伤他人，不构成教唆罪，今早改控为疏忽行为导致他人重伤罪。

这起案件发生在去年5月13日晚上，地点是大士南3道的大士景消防局。队长钟志文中尉（38岁）和副队长纳詹一级高级准尉（41岁）各面对一项教唆他人做出鲁莽行为导致他人重伤的罪状。

两人不承认协助一组消防员重伤郭俨进（22岁），也不承认没有阻止他们让郭俨进进入12米深的泵井，最终导致后者溺毙。

法官原定今日做出裁决，但法官指出罪名是否成立，在于两被告是否有意图协助消防员以及案发当日的客观情况。

法官指出，案发当日没有具体计划进行入井仪式，同僚们为郭俨进庆生后，临时起意将他抬到井边，而两被告没有下达任何指令。

虽然同僚们期间不断怂恿，但他们在井边放下郭俨进，给予他入井的选择，法官指出这仅表露他们希望郭俨进入井的意愿。

随后，郭俨进也褪去衣服和个人物品，可合理推断郭俨进有入井意图，而法瓦擅自推他落井是始料未及的。

由于两被告当时不在场，既没有目睹法瓦推人，也没有机会从中阻止，法官认为不能构成教唆罪名，控方也难以证明所有人有意图让郭俨进入井。

法官指，在场的同僚各有想法，他们对入井仪式没有达到共识，例如怎么进行，也没有共同使暴力，意图的证据不充足。

尽管如此，法官认为作为队长和副队长，两被告有义务阻止下属进行入井仪式，确保郭俨进的性命和安全受到保障，但他们并未做到这点。因此法官将两人的控状，改为刑罚较轻的疏忽行为导致他人重伤。

改控后，法官询问两名被告是否有意图认罪，纳詹维持不认罪，但钟志文和代表律师商量后决定认罪。

纳詹代表律师指需要时间准备额外陈词，钟志文代表律师则表示需要时间准备求情，法官将两人的案件展至8月18日进行裁决及下判。

一旦罪成，两人将面对最长三个月监禁，最高1500元罚款或两者兼施。