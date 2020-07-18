酒后“玩火”烧毁七国旗 26岁男子被控

（早报讯）声称从小遭父亲虐待，26岁男子一感到有压力就会“玩火”烧东西。某次他通宵喝酒后回家，竟点燃挂在13楼组屋外墙的国旗，结果火花往下掉，共七面国旗遭烧毁。

被告黄勇良（译音）被控三项恶作剧纵火控状，控方以其中一项提控，余项交给法官下判时一并考虑。

根据案情，被告去年8月3日晚上到酒吧喝酒，隔天清晨5时许才坐私召车回家。

他随后抵达兀兰弯（Woodlands Crescent）组屋的13楼单位外后，打算抽个烟，于是拿出打火机。岂料他这时刚好看到组屋外墙挂着的国旗，竟突然萌起歪念，直接用打火机点燃一面国旗。

国旗瞬间被火吞噬，带有火花的碎布从13楼飞坠而下，结果挂在楼下的其他国旗也遭殃，共七面国旗被烧毁。

另外，被告当天清晨还点燃了报纸、纸皮和电闸，某次更在铁制的工地路障放火，导致贴在路障上的告示贴纸被烧毁。

他的律师代为求情时指，被告六岁时父母离异，他从小遭父亲虐待，后来一旦感到压力，就会焚烧物品，心理卫生学院报告也显示他有“放火”的倾向，恳请法官判他坐牢三个月就好。

控方则表示，被告并没患上纵火癖（pyromania），他当时严重喝醉，因此醉酒才是主要的导因。他燃烧国旗的举止可能造成他人不安，火花从13楼飞散下楼，恐造成更严重的火患，吁请法官判他坐牢六个月。

法官表示需要时间考虑刑罚，案展7月27日下判。