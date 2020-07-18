刻意隐瞒公寓屋主身份 女经纪要求买家兑现支票败诉

（早报讯）房地产女经纪因隐瞒自己是公寓屋主的身份，导致得知真相的准买家退出交易，并拒付10%的选购权费，女经纪为此上诉至最高法院。但三司认为，手机短信记录清楚显示，双方已同意把支票退还给准买家，女经纪无权兑现31万6000元的支票。

《联合晚报》早前报道，越南籍女子与丈夫首次在本地置产，遇上不老实的房地产女经纪，骗夫妻交出31万6000元支票“做个样”给屋主看，以证明买屋诚意；实际上，女经纪刻意隐瞒身份，她其实就是屋主。

夫妻随后发现真相取消交易，女经纪反而起诉夫妻未兑现支票。但被高庭判败诉，指女经纪有刻意欺骗意图。女经纪不服所判，上诉至最高法院上诉庭，三司本周发表书面裁决，驳回她的上诉。

本案起诉人是35岁房地产女经纪王可珠，答辩人则是越南籍妻子陈红杏和美国籍丈夫保罗，两人皆是本地永久居民。

2017年10月7日，王可珠登卖屋广告，打算以316万元出售位于史蒂芬路的“百慕乐8号”公寓。她接着以房屋经纪身份，与有意买屋的夫妇接洽。

王可珠要求夫妇开出支票给屋主，以显示他们买屋的诚意，并声称支票只是“做个样”，支票不会真的交给屋主或兑现。夫妇随即答应“支付”10％的选购权费（Option fee），开出31万6000元支票。

夫妇随后在打算签署交易文件时，发现有不寻常的条款，并向房地产代理理事会提出投诉。结果，两人这才发现原来王可珠就是屋主。夫妇感觉受骗，直接取消支票，金额因而未过账。

王可珠前年入禀高庭起诉夫妇，要求夫妇兑现支票，但高庭法官认为她有意欺骗和误导，没有批准她的诉求。

案件来到上诉庭，三司同样认为，王可珠无权兑现支票。三司指出，在夫妇发现实情后，当晚与王可珠发了连串手机短信，王可珠已短信中答应取消选购权费和退还支票。为此，她如今无法来索讨这笔31万6000元。（人名译音）