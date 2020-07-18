被洋骑士挑衅急转罗厘挤逼对方 鲁莽司机监一周

（早报讯）脚踏车洋骑士不满罗厘司机开太近，超车挑衅司机，之后还敲打挡风玻璃和爆粗口，罗厘司机于是朝骑士方向急转，导致骑士险些被撞，司机最终因鲁莽行事危害他人生命安全被判坐牢1周。

这起事件发生在去年2月24日早上10时22分，地点是惹兰友诺士（Jalan Eunos）一路到惹兰阿旺（Jalan Awang）。

被告是中国籍罗厘司机张平（33岁），他面对一项鲁莽行事危害他人生命安全的罪状，指他将罗厘突然转向一名56岁加拿大籍脚踏车男骑士，逼迫他让路。

案情显示，事发时，脚踏车在罗厘前面的左车道靠近双黄线骑行，罗厘超过脚踏车，脚踏车骑士转头看向罗厘司机。不久后，骑士追上罗厘，转身手指着司机，并停在罗厘前方。罗厘被迫停车，脚踏车骑士开始敲打车窗，并对司机爆粗口。

控方在庭上播放了三段视频，还原整个案件的经过。其中一个视频显示，骑士不断怒骂时，罗厘司机突朝着骑士急转，迫使骑士拿起脚踏车后退几步，走到旁边的草地。

控方表示，驾驶车辆本身就有一定的危险，更何况罗厘属于重型车辆，被告是将罗厘当作攻击对方的武器。

控方说，尽管脚踏车骑士没有受伤，但罗厘司机将对方置于危险境地，因此希望法官判司机坐牢一周，以起阻吓作用。

罗厘司机昨日（7月17日）出庭认罪，他选择不求请。法官最后判他坐牢一周。

罗厘司机下车对峙，遭骑士一拳打倒。庭上揭露，骑士也将会被控。

庭上播放的另一段时长29秒的视频可见，罗厘司机下车找脚踏车骑士对峙，骑士一拳打向司机的嘴部，导致他直接倒在地上，骑士随后离开。

案情显示，附近居民听到骚乱后，向晕坐在人行道上的司机提供援助。司机过后被送往樟宜综合医院接受治疗，他的上下嘴唇及嘴角都各有0.5公分的裂伤，医生给他两天的病假。

脚踏车司机日前因蓄意伤人接受调查。庭上揭露，他之后将会被控上法庭。