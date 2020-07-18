冒警突击“淫窟”刮妓女逾两万财物 前海军人员监15个月

（早报讯）前海军正规人员与两名同伙，拿海军证充当警察证突击“淫窟”，搜刮妓女超过2万元财物，被判入狱15个月。

这起事件发生在2018年6月23日晚上11时40分，地点是马里士他路一带的公寓单位。

被告胡志豪（28岁），案发时是前海军正规人员，他面对一项冒充警员欺骗和三项偷窃的控状。他的两名同伙分别是陈世峰（31岁）和表兄刘益刚（27岁）。陈世峰案发时是海军正规人员，他在去年10月1日认罪被判坐牢30个月。刘益刚则在前年11月29日被判坐牢14个月又两个星期。

被告于昨天（7月17日）认罪后，被判入狱15个月。

案情显示，受害者是一名31岁的中国籍女郎梁诗月，在网上打广告提供非法按摩及性服务。2018年6月，被告和两名同伙谋划冒充警察“突击”非法提供性服务的妓女单位。他们认为，性工作者因涉及非法勾当，不敢报警。

为求逼真，陈世峰建议带笔记本、透明自封袋以及手套干案，刘益刚则建议带录像机。陈世峰也建议被告和刘益刚买一张他人注册的手机SIM卡干案，以防真实身份泄露。

同月23日，陈世峰用SIM卡手机跟梁诗月预约晚上去她家。三人在深夜11点40分开车抵达，陈世峰先入屋，确保没其他人，再找机会让被告和同伙进入。三人自称是警员，拿出海军证冒充警察证，被告手持录像机假装拍摄突击情况。

三人掠走了1万5000元现金和一个价值600元的手机，平分了现金，把手机丢掉。梁诗月隔天凌晨报警，警方通过SIM卡注册名以及闭路电视追踪到被告和刘益刚，两人过后供出陈世峰。

除了冒充警员，被告和刘益刚也偷走卡拉OK越南籍表演艺人及室友总值至少9700元财物。（人名译音）