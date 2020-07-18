黄循财：行动党得票率比预期低四个百分点 主因是流失部分中年人选票

（早报讯）人民行动党在本届大选取得61.24%的总得票率，比原本期望的低了四个百分点，主要原因是中年选民在冠病危机中感受到经济阵痛，对该党的支持率下降。

行动党中央执行委员会成员、国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今天下午在行动党总部与党工进行视讯对话，针对行动党的大选成绩指出这点。

他在开场时说，中委会并没有期望能重复2015年大选的成绩，反倒是许多专家和评论者认为行动党此次能取得超过70%的得票率，反对党也利用这点，声称他们担心会全军覆没。

但黄循财提醒，过往九届大选中，行动党只在2015年和2001年取得近70%或更多的得票率。其余七届大选中，有四届的得票率更是在63%或以下。

因此，介于60%至65%的得票率是符合该党预期的，而行动党所谓的强力委托，指的是64%至65%的得票率。最终成绩比这低了四个百分点，意味着行动党少争取了10万张选票。

对于为何无法争取到这10万张选票，黄循财强调行动党接下来将深入检讨大选成绩，但他们的初步想法是，这背后有三个因素。

首先，工人党在竞选期间呼吁选民让国会有更多反对党的声音，引起了许多人的共鸣。其次，新加坡前进党的出现，使行动党在西部铁票仓流失一些选票。第三的原因则是因为这是一场网络大选，而行动党在通过社交媒体与选民接触方面，做得不够好。

但黄循才指出，选票的流失并不集中在年轻选民身上，更多是因为四五十岁选民对行动党的支持普遍下滑。这主要是因为他们在冠病危机中感受到的经济阵痛，包括数千名承包商和分包商因疫情无法复工，许多中小企业的生意也受冲击或被迫裁员。类似的原因，也导致居住在私人有地住宅和公寓的选民，对行动党的支持率下跌。