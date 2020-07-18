黄循财：年轻选民未完全抛弃行动党

（早报讯）年轻选民未如普遍分析所称，已完全“抛弃”人民行动党。但该党中央执行委员会成员黄循财指出，行动党必须下功夫了解年轻国人，并与他们建立信任，达成新的社会契约。

黄循财也是国家发展部长兼财政部第二部长。他今午（18日）在行动党总部透过视讯与基层党员和干部讨论选举结果前，接受媒体访问，分享行动党领导层对大选的看法。

行动党在10日举行的第13届全国大选中，虽拿下83个国会议席蝉联执政，但得票率仅61.24％，表现是我国独立以来的倒数第三。

不少选后分析和评论均指出，行动党得票率不如预期理想，关键原因之一，是该党已完全丧失年轻选票，被年轻选民“抛弃”。

然而，黄循财并不认同这个观点。他答复媒体提问时先是指出，行动党在好些拥有不少年轻选民的选区如榜鹅西，表现其实不俗。

首次独挑大梁为行动党捍卫榜鹅西这个新增单选区的内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲，以60.97%得票率胜选，打败首次参选的工人党新人陈贞贞。

黄循财也以数据解释，年龄介于21至24岁的首投族只占全体选民不到10％，而20到30多岁的选民则占全体选民的三分之一，近七成选民其实是40岁及以上，因此“反对行动党的选票并不只集中在年轻选民之中”。

本届大选的合格选民共计超过265万人。

展望下届选举，黄循财指出，行动党必须下一番功夫吸引年轻选民，并与他们强化沟通。他说：“我们必须努力了解年轻选民并与他们建立联系。他们有不同的抱负、希望和期待。他们关心的问题与上一代和老一辈的国人不同，对现有问题的看法也不一。因此，我们必须与年轻国人建立信任，并达成新的社会契约。”