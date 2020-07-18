黄循财：工人党不能只质疑政府施政 而须端出可行对案

（早报讯）国会声量逐渐壮大的工人党，不能只是对政府施政提出质疑，而是必须端出可行的对案，供全民检视和讨论。

人民行动党中央执行委员会成员黄循财，今午（18日）在行动党总部透过视讯与基层党员和干部讨论选举结果前，接受媒体访问，并对工人党作出以上呼吁。黄循财也是国家发展部长兼财政部第二部长。

工人党本届大选不仅成功捍卫阿裕尼集选区和后港单选区，更攻下一个新的集选区，把政治版图扩展至盛港，总民选议员席次由上届的六席增至10席。领导行动党的李显龙总理已在选后第一时间，致电邀请工人党秘书长毕丹星，出任国会的反对党领袖，为我国民主政治发展写下新纪录。

黄循财今午向党员分析选举结果时，肯定了工人党所进行的竞选活动，并表示工人党以监督和制衡政府为诉求，成功在期待国会多元的选民中引起共鸣。

但他也提到，随着工人党在国会的声势壮大，工人党不能再只是对政府施政提出质疑，“他们也有义务端出可行的对案，供检视和辩论”。

黄循财说，虽然工人党常称其无意取代行动党组织政府，并表示他们的长远目标只是不让行动党在国会一党独大，“但我毫不怀疑，他们希望有朝一日能取代并组建政府，只是他们觉得现在不方便承认这一点”。

不过，黄循财补充说，工人党有组织政府的野心没有不对，因为这是议会民主制的常理。他说：“因此，行动党必须认清这一点，我们必须为我们的信念而奋斗，把新加坡治理好，继续赢得新一代选民的信任和支持。”