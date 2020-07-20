14个新地点曾有冠病病患到访 包括Bugis+戏院

（早报讯）卫生部昨天（7月19日）公布14个曾有确诊病患到过的新增地点。本地戏院上周才刚重新开放，就因有确诊病患前去Bugis+购物中心的FilmGarde戏院看戏，而被列入名单。

这14个新增地点包括：

三巴旺太阳广场（Sun Plaza）的职总平价超市（7月6日早上9时35分至10时30分）

忠邦城湿巴刹与熟食中心（7月7日早上10时至11时20分）

海军部村庄（Kampung Admiralty）小贩中心（7月8日早上9时20分至10时）

大巴窑4巷第92座的海洋咖喱鱼头（7月8日傍晚5时至5时45分）

怡丰城VivoCity（7月9日下午1时10分至2时）

裕廊IMM商场的Adidas专卖店（7月9日下午3时至晚上7时10分）

慕斯达法购物中心（7月9日傍晚6时15分至7时15分）

坎贝拉连路（Canberra Link）第505座的HAO超市（7月10日下午12时50分至1时30分）

达都汇（The Metropolis）的SaladStop（7月13日下午12时30分至1时）

芬维尔广场（Fernvale Square）的ActiveSG健身房（7月14日晚上9时零5分至10时25分；7月16日和17日，傍晚5时至6时30分）

惹兰加由（Jalan Kayu）239号的Thasevi Food（7月15日晚上10时30分至午夜12时）

三巴旺通道313A号的313 KPT咖啡店（7月16日晚上10时45分至午夜12时30分）

漆街（Church Street）25号的LECOQ餐馆（7月17日晚上7时30分至9时15分）

Bugis+购物中心的FilmGarde戏院第六放映厅（7月17日晚上9时40分至午夜12时）

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，当局吁请在同时段到访上述地点的公众，若在到访日期的14天内出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。