（早报讯）美国周五隔夜股市起落参半，道琼斯工商指数跌62.76点或0.23％，标普500和纳斯达克指数皆上升0.28％。

由于市场还在评估2019冠状病毒疫情对企业盈利的真正冲击，投资者因而谨慎顾虑，本地股市上周五（17日）微跌5.19点或0.20％，闭市报2618.48点。

今日（20日）可关注股票：

1. 厨房文化公司（Kitchen Culture）要求暂停交易。

2. 百事利（PSL Holdings）主动要求停牌。公司于上周四（16日）指出，它正在考虑各项除牌脱手献议（exit offer）。

3. 绿科控股（ecoWise Holdings）子公司Sunrich Integrated履行与Dat Tung（Sabah）签订的买卖协议，以800万令吉（约261万新元）收购位于沙巴的一幅工业土地以及那里的仓储设施。

4. 海丰海洋（SBI Offshore）获得新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）豁免，可以从托管户头（escrow account）提取最多12万7000元，以支付特定的律师费用。监管公司已经提醒公司，若无法完成计划中的收购，并在8月31日前挂牌上市，公司必须向股东提出收购献议和除牌。

5. 荣南控股（Yongnam Holdings）与大宇营造（Daewoo Engineering & Construction）合资成立的公司，获得裕廊区域线总值3亿2040万元的工程合同。

6. 力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）脱售商场Pejaten Village以及Binjai Supermall的时效日期再延长至7月23日。

7. 康盛医疗集团（Thomson Medical Group）发布盈利预警，预料截至今年6月底的2020财年首六个月和18个月同时出现净亏损。亏损主要源自一幅位于马来西亚依士干达经济特区（Iskandar Development Region）的9.23公顷土地的非现金减值，马来西亚和新加坡的部分业务贡献减少。