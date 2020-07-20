阿叔衣衫不整 无罩发“伟论”

（早报讯）六旬阿叔不戴口罩到处走，还大声和贩卖口罩的工作人员说：“生病才要戴口罩，我不喜欢，不合理。”

一名男网民在日面簿贴文表示，他几乎每天都在店门口看见有人不戴口罩到处走，这些人有些声称忘记戴口罩，当中一部分却是拒绝戴口罩的“顽固分子”。在该帖文中，网民还附上一段阿叔相信是在勿洛巴士转换站，不戴口罩到处走的视频。

根据视频内容，拍摄视频的人相信是贩卖口罩的工作人员。该名60来岁、衣衫不整的大叔站在柜台前，纽扣没扣上，口罩也没戴，对着掌镜人高谈阔论，表示不明白为什么“健康的人”要戴口罩。

阿叔说；“我不明白为什么要戴口罩，只有生病发烧的时候才要戴口罩，我就不喜欢戴着口罩，不合理。”

他甚至表示，没生病戴口罩，是“滑稽”“愚蠢”的行为，他不喜欢。

根据帖文内容，上载视频的网民应该是勿洛巴士转换站附近商店的员工，相信是看不过阿叔的行为，才把与阿叔的谈话拍下放上网。

有关视频很快传开，但今早11时左右突然被取下。

视频引来不少网民留言，纷纷谴责阿叔不戴口罩的行为，不过也有网民说或许年长人士会忘了戴口罩出门，看到时应该提醒他们，而不是动不动诉诸于互联网来揭发甚至让人难堪。

有网民就指出，即使再怎么不习惯戴口罩，为了大家的健康安全着想，也应该要戴上口罩；也有网民说，疫情爆发好一段时间，大叔至今还说不用戴口罩，想法让人费解。