金文泰五房式组屋104万售出 买家一天内付清现金

（早报讯）金文泰地铁站旁的高楼五房式组屋单位以104万元卖出，买家是一对年长夫妻，一天内完成交易以现金付清。

这个位于金文泰3道第441A座的五房式高楼单位面积116平方米，于本月成交，成交价是104万元。该座组屋楼高40层，屋契还有91年。

代表卖家的是Propnex组区域董事温伟雄。他告诉《新明日报》，整个交易在一天内就完成，而买家是一对年长夫妻，他们以现金方式付清。卖家则在近期购买了新公寓单位。

温伟雄透露，这个五房式单位在市场才推出10天就成交，间中共有四组人来看房。最终买下单位的年长夫妻，据他了解之前住在附近的西海岸有地私宅，而买家有意从私宅换到一个较小的单位。

温伟雄表示，这个单位会那么抢手有三大原因。第一是单位楼下就是购物中心，旁边是金文泰地铁站和巴士转换站，周遭设施完善。

“再来就是这样的五房式新单位非常稀有，金文泰中心这样的单位总共也才60多个，有的之前就已经卖掉了，所以真的不多。”

根据建屋局网站资料，第441A座共有132个单位，四房式和五房式各占一半。温伟雄说，第三个原因则是此高楼单位面向西海岸，可以看到海景，因此进一步增加单位的吸引力。

“扣除掉那些之前卖出的，整座大概就只有十来个这样的单位，所以是真的非常稀有。”