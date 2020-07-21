17个新地点曾有冠病病患到访 多数为商场及餐饮场所

（早报讯）卫生部20日公布17个有确诊病患到过的新增地点，其中14个是购物中心或商场内的餐饮及休闲场所。这些新增地点是：

■宏茂桥城（7月6日上午9时10分至上午10时零5分）

■狮城大厦（7月6日下午3时至下午5时50分）

■Velocity@Novena Square的Fish & Co.餐厅（7月6日下午4时至下午5时15分）

■乌节路中央城万兴酒楼（7月6日傍晚6时30分至晚上9时10分）

■幸运商业中心的Jollibee（7月7日中午12时10分至下午1时零5分）

■嘉龙威购物广场的My Kampung（7月8日早上10时至晚上7时30分）

■世纪广场的Nakhon Kitchen（7月10日傍晚6时10分至傍晚6时50分）

■慕斯达法购物中心（7月10日晚上7时45分至晚上8时40分）

■勿洛路336号的Spize（7月10日晚上9时15分至晚上10时）

■新邮中心的Bon Aesthetics（7月11日上午10时至上午11时）

■罗拔申码头86号的Bar Bar Black Sheep（7月12日下午1时至下午5时）

■芽笼3巷的G7新马活海鲜（7月12日下午5时40分至傍晚6时15分）

■新达城的鼎泰丰（7月12日晚上8时10分至晚上9时40分）

■中峇鲁广场的麦当劳（7月13日下午5时40分至傍晚6时25分）

■乌节门的CHIMPCHAMP FITNESS（7月19日上午9时45分至上午11时30分）

■榜鹅水滨坊（7月14日下午3时20分至晚上7时30分）

■嘉龙威购物广场的“汤之森”（7月19日下午12时30分至下午3时30分）

公众可上网gov.sg/features/covid-19查看完整名单和病患出现的时间段。

卫生部吁请在同时段到过这些地点的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况，但没必要避开这些地方。