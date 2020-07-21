死亡人数升至19 骨痛热症单周新病例连续六周破千

（早报讯）本地过去不到一个月再有三人死于骨痛热症，使得今年以来的总死亡人数升至19人。我国今年大暴发的骨痛热症疫情迄今丝毫没有缓解迹象。

卫生部发言人受询时表示，19名死者年龄介于49岁至92岁，其中17人在骨痛热症黑区工作或居住。

本地骨痛热症死亡人数最多的一年发生在2005年，当时有25人过世。

上周也是我国连续第六周单周骨痛热症新增病例超过1000起，共有1736人感染，再度打破历史记录。这一数字也几乎是之前2014年单周891起原纪录的近两倍之多。

7月还没结束，今年总病例数量已累计到1万8947例，预计将超越2013年全年2万2170起的历史记录。

全国骨痛热症黑区数量也两个月之内暴增233％，从6月初的176个增加至目前410个，大多分布在我国东部。

根据环境局最新数据，其中148个是有至少10起病例的高风险区，出现100人或以上染病的黑区则多达18个。

当过去14天相距150米的范围内出现两个或以上的病例时，就形成一个骨痛热症黑区。

今年以来，本地共出现四个有200例以上病例的超级大黑区，最大黑区位于东南部的阿裕尼路、芽笼和沈氏道一带，共有266个病例。

西北部武吉班让环路的超大黑区更是在短短54天内就积累了263个病例，平均每天就有近五人发病，区内信佳路第608座组屋更是发生33起病例。