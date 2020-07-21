渣男逼妻卖淫17年 还非礼女儿和同学

（早报讯）可怜苦命妇，16岁嫁给大她九岁的渣男，生下大儿子后，丈夫要她卖淫养家还帮她拉客。丈夫之后甚至当起龟公，让她在家里接客，前后长达17年。四个子女当中，两个是她卖淫期间生下的。

她的丈夫现年53岁，一共面对九项控状，主控官以其中七项提控，余项交由法官下判时一并考量，昨日（7月20日）被判坐牢五年六周及罚款2000元。

原本不认罪的他，在审讯的第一天改变主意，承认的七项控状包括两项非礼罪、一项冒充警察罪、两项抵触滥用毒品法令、一项抵触妇女宪章和一项抵触防止骚扰法令。

由于受害者包括被告的太太、女儿和女儿的朋友，为了保护她们，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

案情揭露，被告和妻子于1992年结婚，两人如今育有四个儿女，年龄介于11岁到28岁之间。

当年才16岁的妻子，在为他生下第一胎后，两人没有足够的收入养家，商量后决定让妻子去卖淫。妻子一开始在豪杰大厦（Orchard Towers）卖淫，每次可赚150元到200元不等，而当时被告已开始帮她拉客。

2000年底到2009年3月，被告当起龟公，直接把客人带回家，让妻子在家里接客，间中曾暂停一次，生了个女儿，最终在生下幼子后才停止卖淫。

2018年10月初，两人再次陷入经济困境，被告带着一名印度男子回家，逼着妻子提供性服务，只为了赚50元。

妻子无法再容忍被告的恶行，于同年10月28日报警。除了指被告逼她卖淫外，还指他非礼当年仅13岁的女儿。

趁女儿生病伸魔爪 强抱女儿同学要亲吻

不仅是渣男，还是渣父！趁女儿生病熟睡时非礼她，连女儿的朋友也不放过。

2018年1月的某一天，被告13岁的女儿生病，吃药后回房睡觉。

同睡一间房的被告见女儿熟睡后色心大起，脱光自己的衣服再掀开女儿的被，把她的裤子和内裤都拉下时敲到她的膝盖。

女儿感到膝盖一阵痛，睁眼惊见被告全裸，立即转身。被告察觉女儿已醒，马上爬回自己的床上。

事隔一个月，被告再次伸出魔抓，但对象是女儿的同学，她当时也才13岁。

同学原本约被告的女儿见面，却巧遇被告，被告跟她要联络号码。当晚，被告酒后起色心，发短信邀她见面。

女生多次拒绝后无奈妥协，一见面就被他一把抱进怀里，还想亲她，吓得她立即挣脱跑回家。