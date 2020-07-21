小一报名2A阶段结束 淡马锡小学45人抢13学额

（早报讯）小一报名2A阶段结束，18所小学申请超额，当中淡马锡小学在2A2阶段最抢手，13个学额有45人抢。

小一报名目前已到2A2阶段，该阶段报名已经在15日截止，结果将在明天（22日）出炉。2A2阶段是供父母或兄姐是校友的孩童，以及就读设在该小学教育部幼儿园的孩童、父母是学校职员的孩童报名。

教育部网站的最新数据显示，随着2A阶段（2A1和2A2）来到尾声，在186所小学当中，有18所的申请已经超额。这也意味着接下来进入2B和2C阶段时，各阶段将只会有20个保留学额供申请。

这回有14所小学是在2A2阶段出现超额，包括淡马锡小学、爱同学校、孺廊小学、公教中学（附小）等。当中，淡马锡小学竞争最激烈，该阶段剩下的13个学额有45人申请，超过三个人抢一个学额。

去年2A阶段结束时有6所小学超额，今年则比去年多两倍。

一旦超额，学额会采取优先分配制，居住在学校一公里范围内的公民可先被分配，其次是住在一公里与两公里范围内，之后是两公里以外的公民。接着再以相同的距离准则适用在永久居民。若人数超过配额，就会以抽签决定。

今年有4所学校在2A1阶段就得抽签，这些学校分别是南华小学、乐赛小学、圣尼各拉女子小学及培华长老会小学。由于已满额，这些学校在2A2阶段就不开放申请。

2A1阶段是让校友会会员为孩子报读母校。家长李文娟日前投书到《联合早报》“交流站”时透露，自己的三个孩子中，老二和老大相差9岁，老三和老大相差10岁，因此只能在2A2阶段申请。她认为现有制度缺乏公平性，教育部应让2A2像2B和2C一样预留一定的名额，或是取消2A2和2A1的区别，一同报名。