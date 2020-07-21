魏家祥：马新两国30日签署新柔地铁协定

（早报讯）马来西亚交通部长魏家祥指出，马国和新加坡下周四（30日）将在新柔长堤签署新柔地铁项目的三份协定。这包括新柔地铁双边协定、新加坡SMRT企业与马来西亚国家基础建设公司关于成立合资运营公司的协定，以及特许经营协定。马国首相慕尤丁与新加坡总理李显龙到时将见证这些协定的签署。

魏家祥周二在国会答询时表示，马新两国政府已经完成上述三项协定的讨论。他说，这些协定签署后，相关工程预计可在2021年1月展开，然后在2026年底开始营运。

新马两国是在2018年签署兴建新柔地铁系统的双边协定，两个终站分别设在兀兰北部和马国柔佛新山的武吉查卡。

这个项目原定去年动工，并在2024年12月启用。但马国2018年5月大选后上台的希盟政府，多次要求暂缓这项计划，以便马方有更多时间检讨计划的范围和成本。

新加坡时任基础建设统筹部长及交通部长许文远，与马国时任交通部长陆兆福去年5月签署补充协定。双方同意从去年4月1日起暂停新柔地铁计划六个月，直到去年9月30日。

许文远去年11月在国会答复询问时指出，马国去年10月29日要求将项目再展延六个月，新方本着双边合作精神而同意再次延长暂停期。但期限展延后，两国必须在今年4月30日前签订修改后的上述三份协定。

不过许文远今年5月2日宣布，两国政府同意新柔地铁项目的暂停期限再延长三个月，并将在7月31日前签署协定。许文远强调，这是新柔地铁第三次，也是最后一次延长暂停期。