新马就新柔地铁项目三协定达成共识 待各自政府审批

（早报讯）新加坡和马来西亚已就新柔地铁项目的三份协定达成共识，待各自政府审批。两国也正商讨签署相关协定的地点，以标志延宕多时的地铁计划重回正轨。

已宣布引退的基础建设统筹部长兼交通部长许文远，今天（7月21日）在面簿发文，说明新柔地铁（RTS）项目的进度。

他指出，虽然冠病疫情影响了新马两国的讨论进度，却浇不息双方对这个项目的热情。

许文远说：“近半年来，双方几乎每天都通过电话会议进行密集的讨论，且常常讨论到深夜，现在讨论已经结束。我赞扬双方团队的奉献和牺牲，常常在周末和晚上加班。”

许文远也指出，双方已就有关协定的文本达成共识，待各自政府审批。两国也正商讨签署相关协定的地点。他说：“我们希望找到一个特别的场地，来纪念这一具历史意义的里程碑，也标志着延宕多时的项目重回正轨！”

马来西亚交通部长魏家祥今天在国会答询时指出，马国和新加坡下周四（30日）将在新柔长堤签署新柔地铁项目的三份协定。这包括新柔地铁双边协定、新加坡SMRT企业与马来西亚国家基础建设公司关于成立合资运营公司的协定，以及特许经营协定。马国首相慕尤丁与新加坡总理李显龙到时将见证这些协定的签署。

我国交通部今天答复媒体询问时仅指出，双方正努力缔结这三项关键协议，这些协议须在今年7月31日前签署，以便让地铁项目恢复。

交通部也说，将在适时公布更多关于项目和签署协定的细节。

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