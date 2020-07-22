旅游局、圣淘沙发展局和企发局拨4500万元 刺激国内旅游

（早报讯）新加坡旅游局、圣淘沙发展局和新加坡企业发展局携手拨出4500万元，在下来九个月与旅游业者合作，刺激内需，鼓励国人在境内游玩和消费。

这是当局至今为推动内需而落实的最大规模计划。政府上一次有类似“大动作”是在2009年全球金融危机后。当时，旅游局斥资9000万元推行“旅游业抓紧机遇加强发展计划”，其中1000万元用于刺激境内旅游。

旅游局局长陈建隆今天（22日）在一场线上旅游对话会致辞时说，大众旅游不会在近期内显著恢复。国际航空运输协会预计，航空旅游的复苏在下来五年，将落后于大部分的经济活动。

他指出，新加坡人在2018年，在海外旅游方面花了超过340亿元。如今国人无法出游，当局因此希望通过“重新探索新加坡”计划（SingapoRediscovers），将国人一小部分的出游开销导向境内游玩。

旅游局将从三大方向刺激内需，即与本地社区合作寻找隐藏景点、策划邻里特制行程、推出优质体验及优惠折扣。

初期阶段，约40个商家将提供80个景点、导览和酒店住宿方面的“好康”，国庆礼包也包含圣淘沙的会员费优惠价。预知更多衣食住行优惠折扣信息，可浏览“VisitSingapore”应用和“SingapoRediscovers”微型网站。