圣约翰岛三黑鳍鲨死岸上 公众网寻“真凶”

（早报讯）三条黑鳍鲨不知何故死在圣约翰岛岸上，发现鲨鱼尸体的公众上网“寻找真凶”，本地海洋保护组织也呼吁知情公众提供相关资料。

网民Emiryusri本周一在Instagram限时动态分享三条黑鳍鲨（black tip shark）在岸上搁浅的照片，他在照片中写着“是谁捕捉小黑鳍鲨后，留它们死在岸边？”

本地海洋保护组织Marine Stewards昨天（7月21日）也在面簿分享这张照片，该组织称接获通知，有人在圣约翰岛岸边发现三条小黑鳍鲨的尸体，鲨鱼死因不详，希望知情的公众能提供更多资料。

此贴文引起不少网民的关注，一天内被近250人转发，一名关姓网民留言指出，他在本月5日到拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）时，也在岛上看到一条死去的小黑鳍鲨，当时鲨鱼身上有一个裂口。

Marine Stewards回复媒体询问时表示，圣约翰岛国家海洋实验室的研究员昨天下午在岛上进行搜索，但没有找到小黑鳍鲨的尸体，他们暂时还没有接到更多相关消息。

该组组也说，新加坡水域会出现不同种类的鲨鱼，这显示我国的水域有良好的生物生态，但不常看到鲨鱼这样在岸边搁浅。

黑鳍鲨也被称为乌翅真鲨，根据香港海洋公园网站资料，黑鳍鲨主要分布在印度太平洋及地中海东部的珊瑚礁附近，且经常在浅水的礁滩出没。它的体积较小，所以市场价值较低，但是因为生殖率低，容易出现过度捕捞的问题。