助中国女富豪汇款 银行经理与两帮手被令吐出416万

（早报讯）中国女富豪要将约2100万人民币（约300万美元，或约416万新元）从中国汇到新加坡的账户，本地银行经理找来两名帮手汇款，结果两人拿了钱后称“地下管道”的“中间人”卷款而逃。

女富豪入禀高庭向三人追讨失款，银行经理称钱不是他弄丢，两名帮手说自己从未和女富豪接触，三人都不肯赔偿。

高庭法官不相信三人的说法，认为“中间人”根本不存在，两名帮手打从一开始就打算骗走女富豪的钱，而银行经理有义务确保两名帮手可靠，下令三人共同将钱吐出来。

根据判词，起诉人是来自中国的吕燕，第一答辩人是法国巴黎银行新加坡（BNP Paribas Singapore）的客户关系经理林天强。

吕燕在前年9月6日联络上林天强，说想要将一笔约300万美金的人民币转账到新加坡的银行账户。

林天强找来印尼转账公司帮忙办理，四天后钱就转账。吕燕在同年10月16日再次找林天强帮忙，要他把2107万5000人民币兑换成300万美金后，转账到新加坡的账户。

林天强再次答应帮助吕燕，这次找了第三答辩人林振德帮忙，而林振德则找了第二答辩人洪建生。

吕燕按照林天强的指示，将1397万5000人民币以及700万人民币各别转入林振德和洪建生的账户，并且将10万人民币转给一个叫康铁铁的人。

林天强说，10万人民币是他的佣金，而康铁铁是他在中国的帮手。

林振德以及洪建生声称将2097万人民币转给了名叫“阿伦（Allan）”的中间人，并且将剩余的5000人民币通过微信转给了林天强。

但是，吕燕始终没收到钱，林振德以及洪建生却声称阿伦已经卷款而逃。（人名译音）