超市盗客资料充值易通卡 女收银员监八个月

（早报讯）称为了逃离没有温暖的家，收银员盗用银行卡资料，5个月内为易通卡充值千次，从中获利4万1330元，与女友在外租房。

被告邱彩英（30岁）共抵触35项滥用电脑法令的控状，指她在前年8月至12月，使用前囚犯资料申请手机充值账号，再盗用超市顾客的信用卡资料，为易通卡充值，套现后存入自己的银行户头。控方以11项控状提控，余项由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告前年1月至8月，于兀兰一间超市当收银员，同年4月，她也在史拉兰公园中途之家担任运营执行员。

自7月起，被告在超市工作时，趁顾客来结账时，在塑料袋记下他们的银行卡号码，事后把资料抄写在笔记本上，再把塑料袋扔掉。

同年8月，被告利用中途之家一名前囚犯的名字和身份证，注册了易通卡手机应用程序的账号。

从8月到12月之间，被告共盗用34张银行卡资料，为500张易通卡充值4万1330元，每当被告充值后，会将易通卡拿到地铁站套现，把现金汇入个人的银行户头。

控方指出被告预谋犯案，并在5个月内盗用资料，为易通卡充值超过1000次，而损失数额较高，要求法官严惩8个月。

赢必胜律师事务所的陈俊良律师及黄国彦律师为被告求情时指，被告母亲早逝，父亲脾气火爆，曾与姐妹争吵时亮出菜刀，觉得父亲重男轻女。

被告极其想逃离这不公平的人生，想拥有个人空间的经济压力最终迫使她犯案，和女友在外租房。但事后感到愧疚，为此暴饮暴食。法官下判时指，基于损失金额和被告多次犯案，判她入狱8个月。