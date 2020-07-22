新加坡文学奖2020入围名单揭晓

（早报讯）新加坡文学奖2020入围名单今天（22日）揭晓，四个语文共52部作品晋级。两年一度的新加坡文学奖受疫情影响，将首次线上颁奖，而各项目首奖奖金也因疫情冲击，从1万元减少至3000元。

华文组入选小说：黄凯德《豹变》、谢裕民《建国》、原非《邻人的运气》、尤今《沙漠里的故事》、随庭《孕鱼》；

华文组入选诗集：伊蝉《赤脚写诗》、李宁强《风向鸡——李宁强的摄影诗》、辛白《看见》、语凡《旅行的困境》、吴耀宗《形成爱》、刘瑞金《寻找诗》；

华文组入选非虚构类作品：黄凯德《dakota》、蓉子《蓉子讲中国故事》、林恩和《我城我语：新加坡地文志》、刘培芳《远去的硝烟》、陈加昌《中柬风云六十年》。

颁奖礼将在8月27日晚上8时通过新加坡书籍理事会面簿和You Tube频道直播。

本届主题为“#WhyWeWrite（为何写作）”，书籍理事会也推出“读者喜爱奖”，邀请读者上网投选出他们最喜爱入围作品。获“读者最爱奖”的作者可得1000元奖金，投票的读者则有机会赢取书券。

受疫情冲击，两年一度的新加坡文学奖并未取消，但不得不降低奖金。新加坡书籍理事会执行总监潘志云通过文告表示：“在混乱、孤立与焦虑中，我们相信书籍与文学比任何时候都有着更为重要的意义。肯定并赞扬我们作家的声音，以及他们的贡献与成就至关重要。他们的文字与故事不仅能滋润我们的人生，也能挑战我们进行批判性思考，激发我们的想象力，并通过同理之心联系彼此。”

文告也指，新加坡文学奖2020共收到224份参赛作品，较2018年的172份增加三成。诗歌和非虚构写作类的创作组别，分别收到67份和85份作品，是2014年设立12个组别迄今为止最多的一次。