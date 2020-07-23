许文远发烧入院 确诊第三次感染骨痛热症

（早报讯）基础建设统筹部长兼交通部长许文远因发烧，今天入院接受隔离观察后，刚在下午确诊第三次感染骨痛热症。

许文远今天中午发布面簿贴文透露自己在医院，还分享他在病房的照片。

即将卸下交通部长职务的许文远写道：“我觉得照片很逗趣！我在卫生部开始我的职业生涯。过了42年，没想到自己会在病床上，以病人身份离开职场。”

许文远说，之前一切工作进展顺利，没料到如今得进入隔离病房接受观察。

他表示已经敲定新柔地铁计划最后的磋商，正期待出席新柔地铁双边协定签署仪式。“我的体温却突然飙高。不太可能是冠病，但有可能是骨痛热症，毕竟我住的地方是一个黑区。我刚才已受冠病拭子检测，希望是虚惊一场。我得过骨痛热症，滋味不好受。”

许文远不忘打趣说：“我暂时会让自己休息，计划退休生活！”

上月26日，即全国大选提名日的四天前，李显龙总理公开写给许文远（67岁）的荣休谢函，宣布他引退不参选，也意味着他即将卸下交通部长职务。

许文远两天前刚在面簿分享他在清理和准备搬离办公室的照片，还透露自己即将告别公务员生涯，心怀“放下自在”的感触。

许文远1978年投身公共服务，2001年加入建国总理李光耀的丹戎巴葛集选区团队，从此踏入政坛，先后接掌卫生部、国家发展部和交通部，领导国人抗沙斯、缓解住房问题，并改善地铁可靠度，获得“搞定先生”美誉。