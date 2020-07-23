男邻居心脏骤停 女护士挺孕肚上门救人

（早报讯）相同单位，间隔三个月，两名60来岁的男女先后心脏骤停；家住楼下的同一女护士，产前挺着大肚子上门救人，产后坐月期间二度上门尝试救人，今早获得民防的表扬！

英勇救人的女护士是31岁的陈彥桦，在新加坡国大医院任职，她两次都是收到myResponder手机应用的“通知”后上门急救，第一次成功把一名60来岁的男子从鬼门关救回，第二次虽然功亏一篑，同是60来岁的妇女最终走了，但她英勇救人的事迹还是值得表扬。

陈彥桦第一次救人是在去年9月，当时已大腹便便的她正要上班，应用突然传来求救信号，需要紧急救援的是住在她家楼下的一名男邻居。

接到通知后，陈彥桦顶着大肚子走下两层楼，来到单位时发现男子倒在地上，一动也不动。她检查男子，发现他已没有呼吸和心跳，于是立即为他进行心肺复苏术，直到民防的医疗人员赶到。

这名命大的男邻居，最终侥幸获救。

三个月后的某一天，产后的陈彥桦正在家中坐月子时，手机应用再次响起，资料显示求救的是同一单位。

陈彥桦二话不说跑下楼，发现一名60来岁的妇女倒在地上，她立刻进行心肺复苏术，可惜妇女送院后不治。

民防部队颁发了两个奖项给陈彥桦，以资表扬。这两个奖项别是“社区援救者奖”及“社区先遣急救员奖”。

民防部队也在贴文中鼓励公众下载myResponder应用，第一时间协助需要急救的病患，或在火患发生的第一时间到场帮忙。