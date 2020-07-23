被指在家中抓鱼没戴手套 王雷遭食品局传召问话

（早报讯）“卖鱼哥”王雷被投诉在家中抓鱼时没戴手套，遭食品局传召问话4小时。

“歌台一哥”王雷在疫情影响歌台演出后，迅速转型找出路，近期以“卖鱼哥”的形象进行网络直播，卖鱼、卖海鲜、卖食物，不仅在新马一带广受关注，甚至还红到中国去。他最近和黎沸挥、梁志强以及黄韵仁合作推出的主打歌MV《卖鱼哥》也被疯传，人气飙升。

不过，他本周二（7月21日）晚上在个人面簿贴文，称遭人投诉后，自己得“上课”4小时。

王雷上载了一张在食品局外拍摄的照片，让网民纷纷猜测是否跟处理食物事宜有关。

他昨天晚上在直播中首度开腔，讲述了事情的来龙去脉。他表示，相信是有人看到他此前卖鱼的视频后，认为自己拿起鱼时没戴手套，因此向当局举报。

“当时我在自己家里，并不是什么公共场所，难道没戴手套也犯法？”

王雷继续打趣说道，难道在家上厕所时也会遭人投诉不卫生吗？

王雷受访时表示，当天到食品局后，前后“录口供”长达4小时。他也说，如果在不被允许的地方抽烟或者违反其它规矩，定会心甘情愿的接受投诉，但他坚称因没带手套被投诉是不合理的。“目前还在等当局调查。”

昨晚直播有近万名网民留言，当中不少人替王雷打气，给予安慰。王雷告诉记者，直播卖鱼其实没有想象中好赚，但做得开心是最重要的。

‘60岁人不会犯法’

王雷也在直播中提到，自己被投诉在新加坡出售马国肉干。

他说：“我60岁人是不会做犯法的事情的。”他也说，自己卖的东西都有经过当局检验，不会卖非法的东西。