涉搞18人聚会 最后5人被控 与会者全要认罪

（早报讯）涉在阻断措施实行期间夜邀朋友到家中搞18人聚会，待至凌晨超过4小时，同居情侣和3名访客今早被控。

《新明日报》昨日（7月23日）报道，今年5月8日，一对同居情侣邀请年龄介于19岁至37岁的8名男子和8名女郎到他们位于康埔桦弯（Compassvale Crescent）第295C座组屋的住处聚会。

这16名男女在没有合理的原因离开各自的住所，于当天晚上9时30分抵达情侣的家，而这对情侣也因无正当理由允许他人进入其住处，因此18人都涉及参与超过五人的聚会，违反冠病19（临时措施）法令。

根据控状，16人分别在晚上7时至8时离开住家，抵达该对情侣住家后，待到5月9日凌晨2时15分。他们在该单位逗留了超过4小时。

其中，八名访客昨天被控上法庭，他们都表示有意认罪。案展至8月5日和8月19日下判。

今早，涉案的情侣梁志文（37岁）和王诗虹（32岁），以及三名访客蔡佳萱（32岁）、傅阳廷（21岁）、陈诗慧（31岁）上庭面控。

除了梁志文，其余四人未有代表律师，他们表示有意认罪，案展至8月5日过堂。

梁志文的案件则展至8月13日过堂。其余5人将于明日被控。18名涉案男女中的13人已于昨天和今早被控，其余的五人将于明日被控。

抵触冠病19（临时措施）法令2020若罪成，可面对罚款不超过1万元，或坐牢不超过六个月，或两者兼施。（人名译音）