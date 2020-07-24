两次倒车猛撞私召车 火爆叔再爆丑态 水瓶扔司机

（早报讯）在芽笼不满私召车停在双黄线，然后两次倒车撞猛撞私召车的火爆叔遭网民再次爆出丑态，这次他相信在马里士他路一带不知何故将车停在路上，然后破口大骂对面车道的一名司机，期间甚至还拿起水瓶扔向对方。

《联合晚报》昨天（7月23日）报道，本周二（21日）晚上10时30分左右，一名55岁男子在芽笼16巷一带鲁莽驾驶。他隔天遭警方逮捕，今天在鲁莽行事的罪名下被控，暂时还押心理卫生学院。

网上事后则流传事发时的视频，显示火爆叔开着黑色轿车，故意倒车两次撞上停在双黄线上的白色汽车。撞了两次后才绝尘离开。

昨天下午，网上又再传出一个视频，内容显示涉及火爆叔的另一起疑似路霸行为。视频内的地点相信是马里士他一带，但日期和时间则不详。

在长约1分49秒的视频中，火爆叔不知何故将车停在路中央，然后不断鸣笛，并朝着对面一辆蓝色轿车破口大骂。

将过程拍下的相信是蓝色轿车的车主，期间也可听见公众因担心火爆叔会下车动粗，因此劝车主尽快离开。

根据视频，坐在驾驶位上的火爆叔突然下车，将一个水瓶扔向蓝色轿车的方向。他过后边走边骂，走到蓝色轿车旁将水瓶捡回去，而口中一直碎碎念。

火爆叔过后回到车上，看似开车准备离去，但他不知何故在数秒之后把倒车回到原点，行径危险，让人看了心惊胆战。