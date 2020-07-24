不满楼下烟味飘入他家 男子拿鸡蛋砸邻居又打人

（早报讯）不满楼下住户多次找来一群朋友上门聚会喝酒又抽烟，导致阵阵烟味直飘上他家，39岁男子忍无可忍，下楼丢鸡蛋又打人，最终被罚款4500元。

被告张毅良（译音）被控两项控状，包括蓄意伤人和抵触防止骚扰法令。控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他昨天认罪后被判刑。

根据案情，住在盛港一带的被告去年5月24日晚上10时35分，因不满楼下住户抽烟时引发的烟味飘上他家，气冲冲下楼，朝楼下住户大喊大叫，还拿鸡蛋丢进对方住家。

楼下男住户（47岁）开门回应被告，岂料被告却一拳打过去，导致对方嘴巴鲜血直流。后者的妻子见状，赶紧向友人求助，友人随后报警处理。

男住户最后被送往盛港综合医院接受治疗，他上唇有一道四公分伤口，牙齿则没有受伤。医生给他一周的住院假，他也花了708元医药费。被告事后已作出全额赔偿。

被告没有代表律师，他求情称，男住户在案发过去六个月来，经常把一群朋友约上门聚会，喝酒又抽烟，导致烟雾飘进被告住家。被告声称自己已经忍了六个月，实在忍无可忍才失控打人。

被告也指男住户事发前挑衅他，他才发怒拳打对方。

他说，自己没有意图攻击人，只是想让楼下住户知道，烟雾已经严重影响了他和家人的生活。