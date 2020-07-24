下来数月裁员情况料更严重 职总建议推公平裁员框架

（早报讯）全国职工总会建议设立新的公平裁员框架，向下来几个月必须裁员的企业明列三项指导原则，确保被裁员工的利益能受到保障，尤其也要保障劳动队伍中的新加坡核心。

冠病疫情带来史无前例的经济冲击，已威胁到企业生存与员工饭碗。职总星期五（24日）发布文告，表示考虑到下来几个月裁员人数增加的情况无可避免，它将建议推出一个名为公平裁员框架（Fair Retrenchment Framework，简称FRF）的新框架，以引导企业负责任地处理裁员事宜。

框架中三项指导原则是：捍卫新加坡人核心、保障工作，以及提供就业援助。新框架将在现有裁员相关劳资政指导指导原则的基础上设定。

在捍卫新加坡人核心方面，职总在文告中指出，新加坡是开放的经济体，企业必须为新加坡和外籍员工提供就业机会，而针对裁员，企业应当根据需求合理地制定标准，根据员工的技术、经验、知识、成熟度与可靠性，公平地进行考量，在这样的基础上协助国人保住工作。

“职总希望重申，裁员应是企业的最后选择。在考虑裁员之前，企业必须先和工会及员工商讨如何尽可能保住最多工作岗位，允许各方有机会提早介入，并缩短停业时间，确保在经济复苏必须抢占新商机时有足够的人力。”

在保障工作的第二项指导原则下，职总提出了一些具体建议，包括让企业在决定裁员前，先考虑集体减薪、为员工提供借调机会，以及缩短工作周或要求员工先领无薪假等。

根据第三项原则，职总则呼吁企业在别无选择必须裁员时，应提供员工公平的赔偿配套。