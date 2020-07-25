白发嫂拔走草药盆栽 旅馆贴告示要她自首

（早报讯）白发嫂顺手牵羊，把旅馆栽种的草药连根拔起带走，旅馆无奈贴告示，要求阿嫂来“自首”。

这间旅馆位于小印度的霹雳路，从2016年开始营业至今。偷草药事件是于本月10日早上发生。

记者昨晚走访该处，职员李先生（47岁，）受访时说，旅馆开业时，由于担心昆虫会从门缝中爬进旅馆，因此才在门前种植了驱虫的草药。

“我们在事发前一天刚购入盆栽，并移植到新的花盆，10日当天发现地上有很多泥土，原本还以为是有蛇出没。”

他于是调阅闭路电视画面，才发现是一名年迈的白发嫂将草药拔走。

从画面中，可见白发嫂身穿橘红色衣服，事发时推着手推车经过，接着就停在旅馆前看着植物。

“随后，她就将盆栽里的泰国罗勒拔出来，放在袋子内才离开。我们并没有报警，只是在旅馆外张贴告示，希望她见到后能前来自首。”

他指出，此前曾经见到白发嫂数次经过，但不晓得之前是否也曾拔走其他植物，而从10日起，旅馆就没有植物不翼而飞。

盆栽价格不贵，职员表示愿意送给阿嫂。李先生透露，这几年来，都不时会有人来摘走草药，但他们并没有追究。

他说，草药需要打理才能越发茂盛，但白发嫂将草药连根拔起，它们就无法再生长了。

“我们不介意送一些给她，但希望她能来询问，而不是用这种方式。”