【新内阁】孟理齐唐振辉擢升为正部长

（早报讯）本届内阁改组中，唐振辉和孟理齐两名高级政务部长升任正部长，分别担任文化、社区及青年部长和总理公署部长。

李显龙总理今天（7月25日）宣布新内阁名单。律政部兼卫生部高级政务部长唐振辉将卸下卫生部职务，担任文化、社区及青年部长兼律政部第二部长。

国防部兼外交部高级政务部长孟理齐博士则将卸下东南市长一职，担任总理公署部长兼教育部和外交部第二部长。

其他政治职务者方面，人力部兼国家发展部政务部长扎吉哈将升任国防部兼人力部高级政务部长。

教育部兼人力部高级政务次长刘燕玲将升任政务部长，并转到文化、社区及青年部和贸工部任职。她也将继续担任西南区市长。

社会及家庭发展部兼教育部高级政务次长费绍尔副教授将擢升为政务部长，并转调到内政部和国家发展部任职。

同样擢升为政务部长的还有内政部兼国家发展部高级政务次长孙雪玲，她将出任教育部兼社会及家庭发展部政务部长。

现有的其他高级政务部长则调动部门。环境及水源部兼卫生部高级政务部长许连碹博士将留任环境及可持续发展部，并担任交通部职务。

通讯及新闻部兼文化、社区及青年部高级政务部长沈颖则留任通讯及新闻部，并兼任国家发展部高级政务部长职务。

贸工部兼教育部高级政务部长徐芳达将卸下现有部门职务，转任外交部兼交通部高级政务部长。

通讯及新闻部兼交通部高级政务部长普杰立医生将转任卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长。

贸工部高级政务部长许宝琨医生转任卫生部高级政务部长。