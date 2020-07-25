（早报讯）李显龙总理今午宣布新内阁阵容，新内阁将于下周一（7月27日）晚上7时宣誓就职。以下为新内阁的完整名单：
|总理
|李显龙
|副总理兼经济政策统筹部长和财政部长
|王瑞杰
|国务资政兼国家安全统筹部长
|张志贤
|国务资政兼社会政策统筹部长
|尚达曼
|总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长
|英兰妮
|总理公署部长、教育部兼外交部第二部长
|孟理齐
|总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长
|陈诗龙
|国防部长
|黄永宏
|教育部长兼财政部第二部长
|黄循财
|外交部长
|维文
|内政部长兼律政部长
|尚穆根
|贸工部长
|陈振声
|人力部长兼内政部第二部长
|杨莉明
|卫生部长
|颜金勇
|国家发展部长、主管社会服务整合事务
|李智陞
|交通部长
|王乙康
|通讯及新闻部长、主管贸易关系
|易华仁
|永续发展与环境部长
|傅海燕
|社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长
|马善高
|文化、社区及青年部长兼律政部第二部长
|唐振辉
高级政务部长
|交通部兼永续发展与环境部
|许连碹
|卫生部兼通讯及新闻部
|普杰立
|国家发展部兼通讯及新闻部
|沈颖
|外交部兼交通部
|徐芳达
|人力部兼国防部
|扎吉哈
|国防部
|王志豪
|卫生部
|许宝琨
政务部长
|内政部兼国家发展部
|费绍尔
|教育部兼社会及家庭发展部
|孙雪玲
|贸工部兼文化、社区及青年部
|刘燕玲
|贸工部兼文化、社区及青年部
|陈圣辉（9月1日生效）
|教育部兼人力部
|颜晓芳
|内政部兼永续发展与环境部
|陈国明
|总理公署兼国家发展部
|陈杰豪
高级政务次长
|交通部
|马炎庆
政务次长
|社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部
|蔡瑞隆
|卫生部
|拉哈尤·玛赞（9月1日生效）
市长
|东南区
|阀贺米
|西南区
|刘燕玲
|中区
|潘丽萍
|东北区
|朱倍庆
|西北区
|任梓铭