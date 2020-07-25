（早报讯）李显龙总理今午宣布新内阁阵容，新内阁将于下周一（7月27日）晚上7时宣誓就职。以下为新内阁的完整名单：

总理 李显龙 副总理兼经济政策统筹部长和财政部长 王瑞杰 国务资政兼国家安全统筹部长 张志贤 国务资政兼社会政策统筹部长 尚达曼 总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长 英兰妮 总理公署部长、教育部兼外交部第二部长 孟理齐 总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长 陈诗龙 国防部长 黄永宏 教育部长兼财政部第二部长 黄循财 外交部长 维文 内政部长兼律政部长 尚穆根 贸工部长 陈振声 人力部长兼内政部第二部长 杨莉明 卫生部长 颜金勇 国家发展部长、主管社会服务整合事务 李智陞 交通部长 王乙康 通讯及新闻部长、主管贸易关系 易华仁 永续发展与环境部长 傅海燕 社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长 马善高 文化、社区及青年部长兼律政部第二部长 唐振辉

高级政务部长

交通部兼永续发展与环境部 许连碹 卫生部兼通讯及新闻部 普杰立 国家发展部兼通讯及新闻部 沈颖 外交部兼交通部 徐芳达 人力部兼国防部 扎吉哈 国防部 王志豪 卫生部 许宝琨

政务部长

内政部兼国家发展部 费绍尔 教育部兼社会及家庭发展部 孙雪玲 贸工部兼文化、社区及青年部 刘燕玲 贸工部兼文化、社区及青年部 陈圣辉（9月1日生效） 教育部兼人力部 颜晓芳 内政部兼永续发展与环境部 陈国明 总理公署兼国家发展部 陈杰豪

高级政务次长

交通部 马炎庆

政务次长

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部 蔡瑞隆 卫生部 拉哈尤·玛赞（9月1日生效）

市长