新马人民日后通关 须隔离至检测结果出炉

（早报讯）新马人民通过互惠绿色通道，过境到彼此的国家时，必须在出发地和目的地都接受冠病拭子检测，并被隔离直到检测结果出炉。

我国外交部长维文医生和马国外交部长希山慕丁今早（7月26日）在新柔长堤的中间点举行会晤，讨论即将在下个月10日实施的互惠绿色通道（Reciprocal Green Lane）和周期性通勤安排（Periodic Commuting Arrangement）。维文之后接受媒体采访时，作出上述宣布。

维文说，新马两国今早敲定了两个通关安排的详情，并将在未来几天公布。有意者将可从下个月10日起提交申请。

他指出，随着两国重启经济活动和加快复苏步伐，这类通关安排是必要的。早前报道，互惠绿色通道将允许两国之间做必要的商务和公务跨境旅行，周期性通勤安排则允许因经商或工作理由持长期证件的新加坡和马国居民，到彼岸工作。

维文今早证实，两项通关安排都要求旅行者接受聚合酶链反应（PCR）拭子检测。他以互惠绿色通道为例说，新马人民过境时，必须在出发地和目的地都接受拭子检测，并被隔离直到检测结果出炉。但他不排除，随着医药科学的进步，检测方式和频率日后会改变。

至于每日通勤安排，维文表示，两国还不准备推行，必须监督接下来几周的冠病病例，不论是在新加坡或马来西亚，尤其是柔佛州。

"当我们对两国都能很好地控制冠病感到更有信心时，才能开始讨论如何允许每日通勤。即使采用每日通勤模式，也需要定期在两国进行全面的冠病检测。因此，另一个顾虑是长堤两岸是否具备大规模测试的能力。”

新柔长堤自今年3月中马国封国以来，就不复往日熙熙攘攘的景象，几乎是空无人烟，只有提供必要商品或服务的车辆允许往返。两国部长也因旅游限制无法过境到彼岸，间接促成了这个历史性的“长堤之会”。柔佛州务大臣哈斯尼莫哈末也出席了此次会晤。