涉两周内对三女职员动粗 “明星律师”萧丁明认两罪

（早报讯）被指两周内对三名女职员动粗，“明星律师”萧丁明今早（7月27日）承认其中两项罪状，包括蓄意伤害他的外甥女及对一名女员工使用刑事暴力。

现年47岁的萧丁明于去年6月7日被控一项蓄意伤人，两项动粗和一项触犯防止骚扰法令控状，指他约两周内对三名女职员动粗。

三名受害者别是在他的律师事务所工作的江欣莹（26岁）和陈珠云，以及在他的一家娱乐公司工作的江佩珊（21岁）。庭上揭露，江欣莹是被告的外甥女。

被告今早认下一项蓄意伤人罪和一项刑事暴力罪，余项交由法官下判时一并考量。

案情揭露，案发当天，江佩珊正准备离开办公室前往活动地点，被告却因不满她在没完成工作又没通知他的情况下离开，气的戳她的额头大骂，还推她导致她倒退数步。

目睹被告怒骂江佩珊，江欣莹决定启动手机的录音功能，深怕自己也会有同样的遭遇。

接着，被告在办公室内大声问着公司职员“Shaun”的去向，而知道他在下午4时到5时之间有个会议的江欣莹却没有回应，这再度惹怒被告。

江欣莹解释，她不清楚5时后“Shaun”会去哪里，但被告不接受，咄咄逼人地继续追问她为何刚才不说。

江欣莹见他近在眼前，担心被告会打她，连忙双手环抱胸前自卫，过程中却不慎碰到被告的胸口。

主控官接着庭上播放闭路电视画面，先是听见被告大喊“你打我，你打我，你竟敢打我”，接着见被告将江欣莹推入电眼拍摄范围内。

被告在多名员工面前对江欣莹动粗，推她、掌掴、怒骂，江欣莹后来反击，打了他一巴掌；跟着在多名员工尝试阻拦被告下，江欣莹才成功脱逃。（部分人名译音）