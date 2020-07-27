15岁女生醉瘫遭两友人强奸性侵 一男监至少八年鞭九下

（早报讯）15岁女生喝醉后“瘫痪”在组屋楼下，两名青年没把朋友安全送回家，反而当场轮流强奸和性侵犯。法官斥责被告趁少女喝醉和无力反抗时犯案，判其中一名男子坐牢8年10个月又27天，外加鞭刑九下。

这起强奸案发生在2017年10月17日清晨4时05分至4时45分之间，地点在巴西立某组屋楼下。

现年22岁的被告面对一项强奸罪，另有七项控状交由法官下判时考虑。被告原本已在去年10月认罪，两个月后却撤销认罪和聘请新的代表律师。今早（7月27日），被告又改变主意，再度认罪并接受判刑。第二名被告的案件仍在审理中。

根据案情，受害人在案发时是一名15岁外籍学生，被告与第二被告当时分别19岁和18岁。为保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露受害人身份的资料。

案发两三个月前，受害人结识两名被告，连同其他朋友经常一起出门。案发当晚，四男一女聚集在巴西立一带的组屋楼下，喝啤酒聊天。

过了一段时间，大伙儿准备前往被告的住家。当时受害人已喝醉，当来到某组屋楼下，她整个人瘫痪在地。两被告尝试把受害人叫醒，但后者没有反应，其他朋友也已走远。

两人趁机非礼受害人的胸部，并且轮流用手指性侵对方。接着，第二被告扶住受害人的头部，让被告强奸受害人。被告完事后，第二被告也企图强奸受害人，但无法“性起”。他于是强行让受害人为他口交。

高庭法官林茵倩今早下判时，指两名被告趁机强奸喝醉与无力反抗的受害人，两人还相互“协助”彼此犯案，轮流性侵犯与强奸的行为对受害人造成极大的心理创伤。

法官把被告之前被还押的时长考虑在内，最终把被告的刑期定在8年10个月又27天。