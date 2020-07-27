李总理：新内阁将强化国家基础 使国家在危机后更稳定强韧

（早报讯）我国不只要度过眼前危机，还须为瞬息万变的未来做长期规划。政府下来将继续巩固和加强国家基础，让我国在危机过后更加稳定，更加强韧，人民的生活也有所提升。

新内阁今晚（7月27日）宣誓就职。鉴于冠病疫情的安全措施，内阁团队分成两组人马，在总统府和国会大厦两个地点进行宣誓。李显龙总理在仪式结束后，于总统府发表讲话。

李总理在华语演讲中指出，随着本届大选尘埃落定，他和他的团队感谢并虚心接受选民给的明确委托。他说：“我们将全力以赴，负责任地行使委托权，帮助国人解决生活上的困难，同时努力寻求新的机遇，让我国经济尽快复苏。”

李总理指出，政府的当务之急是保障就业，虽然病毒阻断期已经结束，但一些领域要全面复工仍需一段时间，以免疫情反弹，特别是建筑业。他吁请承包商体谅政府，并承诺政府会尽全力帮助这些公司逐步开工，以及提供援助确保他们能够重新站稳脚跟。

李总理也提到，由于一些受冠病重创的行业可能不复以往，政府决定更好的策略是把资源放在建立新的优势和能力上，开拓新的领域，创造新的就业机会，借此帮助那些面临困境的企业和员工转战新兴领域。

但发展经济只是政府工作的一部分。李总理说，政府也力求建设一个公正、平等和包容的社会，让国人不分种族、言语和宗教，不论家世背景，都能享有同等的机会，取得成功和实现自己的理想。

李总理说：“新加坡要长治久安，繁荣发展，除了需要睿智英明的领导团队，更需要团结一致的人民。即便拥有不同的理念，我们始终都是新加坡人，都是一家人。新一届内阁已经开展工作，我们将分秒必争，致力让新加坡早日走出阴霾，和全民一起为更好的明天而奋斗。”

李总理是在上周六（25日）宣布新内阁阵容，担任政治职务者保持在37人，平均年龄是52岁。16个政府部门中，有七个换部长，九个留任。另有六名新当选的首届议员受委政治职务，其中，马林百列集选区当选议员陈诗龙医生更是直接出任总理公署部长。