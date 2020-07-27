李总理：新内阁阵容强大 值得国人信赖

（早报讯）良善政治不仅要靠健全的制度，也仰赖高素质的政治领袖。李显龙总理指出，新内阁是他所能集结的最强阵容，也是一支新加坡人可以信赖的团队。

新内阁今晚（7月27日）宣誓就职。鉴于冠病疫情的安全措施，内阁团队分成两组人马，在总统府和国会大厦两个地点进行宣誓。李总理在仪式结束后，于总统府发表讲话。

李总理以英语致词时指出，他所组建的内阁是一支多元种族的团队，反映了新加坡社会的多元面貌。他说，在20位正部长中，有七人是非华族。他也特别提到，主持和见证就职仪式的哈莉玛总统和大法官梅达顺，也是少数种族成员。

李总理说：“没有什么比这更充分展现我们的任人唯贤制度如何运行，以及我们如何竭力确保每个公民，不论种族、语言或宗教，都能得到平等待遇和机会。”

李总理也指出，新内阁除了保留经验丰富的资深部长，也委以年轻部长更多重任并引进新血，这支阵容最强大的团队不只要带领全国度过眼前危机，更为长远未来谋篇布局。

他说：“这是一支新加坡人可以信赖的团队，也是一支将与你们并肩同行每一步的团队。”

李总理是在上周六（25日）宣布新内阁阵容，担任政治职务者保持在37人，平均年龄是52岁。16个政府部门中，有七个换部长，九个留任。另有六名新当选的首届议员受委政治职务。

由李总理领导的人民行动党在7月10日举行的全国大选中，共拿下83个国会议席，但得票率仅61.2％，比上届少了约八个百分点，成绩是我国独立以来的倒数第三。

李总理说，大选结果显示，人民希望行动党继续执政，但也要国会里有更多元化的声音，针对政策和计划展开更激烈的辩论。

“这一趋势将持续下去。我们的政治制度须不断演化，以体现和适应这一趋势，同时维护国家凝聚力和保持国家使命感。”

新一届国会将有12个反对党议员，是近年来最多的，包括10个工人党当选议员，以及两个新加坡前进党非选区议员。

李总理说，他除了希望朝野议员展开有建设性的辩论，在重要课题上为选民发声，也期待看到一个“忠诚而负责任的反对党”，不仅是对政策提出疑问和批评，而是能够进一步提出具体、可行的替代政策。

“这才有助于国人理解我国所面对的各种抉择和其中的利弊得失。同时，也让我们能够制定更完善的政策，造福人民。”