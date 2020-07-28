第27届新加坡美食节首次以线上模式举行

（早报讯）只要预订材料包，跟随名厨线上指导，在家也能烹调出餐馆美食。

迈入第27年的新加坡美食节首次把舞台搬到了网络空间，将在8月的两个周末——21日至23日，以及28日至30日举行。从“厨艺大师班”至“虚拟美食导览”，参与者足不出户就能乐享系列美食体验。

新加坡旅游局今早（7月28日）在文告中表示，今年的活动以“找回心中的美食家”（Rediscover the Foodie in You）为主题，邀请了超过25个餐饮业的合作伙伴参与。

其中，主办方将举办17个“厨艺大师班”，公众只需登录指定平台，就能与名厨，如Tarte by Cheryl Koh的甜点师傅许惠玲，和米其林三星西餐馆Odette主厨罗耶（Julien Royer）在线上互动，向他们偷师。一些“厨艺大师班”也将开放名额，让公众进入厨房与大厨一同烹煮食物。

另外，公众也能参加“虚拟美食导览”，随同主持人了解牛车水、丹戎巴葛、如切和加东的美食历史和鲜为人知的餐点。欲知更多美食节的详情，公众可浏览网站www.singaporefoodfestival.sg

本次美食节也是日前推出的“重新探索新加坡”（SingapoRediscovers）计划的主打活动之一。

旅游局、圣淘沙发展局和新加坡企业发展局日前宣布携手拨出4500万元，在下来九个月与旅游业者合作，推出“重新探索新加坡”（SingapoRediscovers）计划，以刺激内需，鼓励国人在境内游玩和消费。