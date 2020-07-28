国庆日早上10时30分将鸣响公共警报系统 提醒国人齐唱国歌

（早报讯）配合今年国庆庆典的“唱国歌时刻”环节，公共警报系统将在国庆日早上10时30分鸣响，提醒国人齐唱国歌。

国人今年虽然无法到现场感染国庆气氛，不过筹委会做出了多项安排，让人们可以在家中与国家同庆，其中“唱国歌时刻”便是其中主要活动。

筹委会将在国庆日早上10时30分许鸣响公共警报系统，提醒国人唱国歌，公众届时可通过电视、电台和网络直播，在家中一同参与。

这是筹委会首次早上鸣响警报提醒唱国歌，在这之前的国庆日，当局曾在晚上8时通过鸣响警报提醒国人宣读信约，2015年则在早上鸣响警报转播独立宣言。

居家国庆与联系委员会主席蔡德贤上校指出，今年国庆庆典早上的节目环节名为“团结就是力量”，其中具体表现国家的力量来自人民的团结。

他说：“国歌所传递的是对未来的希望和进步精神，国歌能把新加坡人团结起来，我们希望国人都能参与，并且记录和在社交媒体分享这一瞬间。”

配合唱国歌时刻，全岛八个有代表性的场地将会同步举行升旗礼，届时也将邀请代表参与。

八个举行升旗礼地点分别为代表国防安全与文化历史的政府大厦前大操场、代表交通的樟宜机场、代表社会服务的新协力综合社区服务中心、代表住房与社区的海军部村庄、代表就业与技能的终身学习学院、代表医疗卫生的国家传染病中心、代表教育的德新中学，和代表的贸工的裕群职总平价中心。