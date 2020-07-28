Grab申请向乘客收取每趟3角2分钱的平台费

（早报讯）本地最大私召车业者Grab有意向乘客收取每趟车程多3角2分钱的附加费。

新加坡竞争与消费者委员会今天上午发文告透露，Grab已向竞消委提出申请更改当局之前发出的指示，要向乘客收取每趟三角钱（加上消费税是3角2分钱）的平台费用（platform fee）。竞消委为此从即日起展开为期两周的公众咨询。

Grab在2018年3月收购优步（Uber）在东南亚的所有业务，最终被竞消委裁定此交易违反竞争法，并在同年9月发出指示，规定Grab须维持合并交易前的车资和司机抽佣率及结构，若要调整收费，就必须先获得当局的批准更改或撤销相关指示。

根据竞消委文告，Grab提出收取平台费用的理由是，它投资巨额在召车平台上，以便为乘客和司机提供安全和愉快的体验。它也说，三角钱的平台费用可让公司维持和加强各项安全措施，支付相关的营运成本。

竞消委表示，在决定是否批准Grab的申请时，会考虑公众咨询所收集到的意见，这项咨询活动将在8月11日下午5时截止。

Grab表示，一旦申请获批准，它将把收取平台费用所获得的三分之一经费，投入在司机的福利优惠上。

Grab新加坡交通部门董事经理陈念辉说：“公司努力为用户提供安全、可靠和便捷的乘车体验，为此我们每年投资数百万元，在乘客和司机应用建立和维持科技功能。去年，我们在平台上实行了超过80项技术方面的改善。”

他也说，若计划获得批准，公司下来也会实行多项改善措施，包括把私召车个人意外保险的涵盖范围扩大一倍，为司机提供培训津贴协助他们提升技能，以及扩大司机长期病假保险的涵盖范围等。

另一个私召车业者Gojek早在今年3月初，就已向乘客收取每趟7角钱的附加费，这项费用会自动计算在车资里。