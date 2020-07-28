新港警方合作 捣毁跨国信用卡诈骗集团

（早报讯）新加坡和香港警方联手捣毁了一个在香港运作的跨国信用卡诈骗集团。

新加坡警方今天（28日）发文告说，新加坡警察部队商业事务局（CAD）与香港警队商业罪案调查科（CCB）和网络安全及科技罪案调查科（CSTCB）展开联合调查，捣毁了该诈骗集团。

该集团相信通过钓鱼电邮盗取新加坡人的信用卡资料，并使用这些资料在香港网购电子产品。

今年7月6日，该集团的五名核心成员因在香港涉及多起网络信用卡诈骗案，被香港警方逮捕。这五人分别为两名外国男子和三名香港女子，年龄介于26岁至37岁。

调查显示，该集团盗取至少21名新加坡人的信用卡资料。据悉，这些受害人收到“科技媒体服务业者”的电邮，要他们更新付款资料。电邮附有仿冒相关服务业者网页的假网站链接，要求受害人输入信用卡资料和一次性密码。

大部分受害者是在发现信用卡账单上出现未经授权的交易后，才得知自己受骗。

文告说，五名嫌犯相信涉及香港至少21起网上盗刷信用卡案件，用新加坡受害人的信用卡资料购买电子产品和其他商品，涉案金额超过27万港币（约4万8000新元）。

此外，该诈骗集团相信还涉及其他类似案件，盗取美国以及意大利和葡萄牙等欧洲国家受害人的信用卡资料上网购物，涉案金额超过130万港币。

香港警队商业罪案调查科正在调查这起案件。